Минприроды России опровергает дефицит товаров в магазинах и призывает не пугать россиян пустыми полками. Таким образом ведомство прокомментировало появившиеся сообщения о возможном дефиците товаров в связи с реформой обращения с ТКО.

«Реализация новой концепции РОП (расширенной ответственности производителей. — Прим. ред.) не скажется на ассортименте товаров в магазинах. Ответственность производителей за утилизацию товаров и упаковки действует уже более четырех лет. Минприроды России призывает не пугать россиян пустыми полками. Заявления о якобы рисках похожи на манипуляции, связанные с внедрением реального контроля за соблюдением действующего законодательства», — заявили в ведомстве.



Ранее, сообщает ТАСС , Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) заявили, что подготовленный Минприроды законопроект об ответственности производителей за утилизацию товаров и упаковки создает риски ухода торговли в «серую зону», а также «с большой долей вероятности» может привести к пустым полкам в магазинах.

«Ассоциация видит риски дестабилизации рынка в связи с предложенными в законопроекте нормами. Запрет на продажу товаров, сведения о которых не внесены в специальную информационную систему, простимулирует развитие «серого» рынка, повлечет сокращение ассортимента и дефицит различных товаров в законопослушных офлайн- и онлайн-каналах продаж», — сообщили ТАСС в АКОРТ.

Минприроды работает над редакцией проекта федерального закона «О внесении изменений в федеральный закон «Об отходах производства и потребления» и статью 8 федерального закона «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации». «Российский экологический оператор» (РЭО) может стать оператором электронной системы расширенной ответственности производителей (РОП) за утилизацию товаров и упаковки и контролировать взимание с компаний экологического сбора. Предполагается, что новые правила РОП вступят в силу с 2022 года.



Оператор системы будет осуществлять сквозной контроль всех платежей экосбора, анализировать отчетность и направлять уведомления в Росприроднадзор в случае каких-либо несоответствий. В системе также будет несколько реестров: производителей товаров, импортеров товаров, самих товаров, упаковки товаров, а также реестр лиц, осуществляющих обращение с отходами. С 2024 года законопроектом предполагается установить запрет на «реализацию на территории Российской Федерации товаров, сведения о которых не внесены в государственную информационную систему учета отходов от использования товаров».

Екатерина САВЕЛЬЕВА

