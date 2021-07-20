Российские банки в первом полугодии 2021 года выдали на 39,3% больше новых кредитных карт по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Их число составило 5,82 млн, согласно данным 4 тыс. кредиторов, передающих сведения в НБКИ. По сравнению с первым полугодием допандемийного 2019 года количество выданных в январе — июне текущего года новых кредитных карт выросло на 7,4%.

Наибольшее количество карт выдано в Москве (374,8 тыс. ед.), Московской области (296,6 тыс. ед.), Краснодарском крае (229,2 тыс. ед.), Санкт-Петербурге (214,6 тыс. ед.), а также в Республике Башкортостан (187,2 тыс. ед.).

Самую серьезную динамику роста количества новых выданных кредитных карт продемонстрировали Ставропольский край (+50%), Челябинская (+44,6%), Московская (+44,6%) и Тюменская (+44,4%) области, а также Москва (+43,8%).

Зоя ВАСЮТЧЕНКО