СберБанк начал принимать карты платежной системы American Express в терминалах и банкоматах, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Для владельцев карт платежной системы увеличивается количество торговых точек по всей России, где они смогут оплачивать товары и услуги картой. Кроме того, у клиентов появилась возможность совершать больше покупок в Интернете», — говорится в релизе.

Также клиенты American Express смогут снимать рубли в банкоматах «Сбера». Количество торговых точек и банкоматов, в которых будут приниматься карты, будет расти в течение 2021 и 2022 годов.

«Мы расширяем сеть приема платежей с использованием карт American Express в точках продаж клиентов СберБанка. Сейчас мы завершили первый этап интеграции и будем плавно распространять возможность использования карт на всей территории страны — количество торговых точек и банкоматов будет расти постепенно», — рассказал заместитель председателя правления СберБанка Кирилл Царев.



По его словам, держатели этих карт смогут оплачивать покупки в большом количестве магазинов, в том числе на интернет-площадках. Он уточнил, что клиенты, использующие услуги эквайринга, смогут увеличить торговый оборот.

«Такое сотрудничество дает держателям карт нашей платежной системы возможность использовать их для ежедневных покупок и путешествий по стране — как туристы либо по работе», — прокомментировал президент Global Network Services for American Express Мохаммед Бади.



Он добавил, что СберБанк и American Express продолжат тесно сотрудничать, чтобы увеличить количество принимающих карты точек в ближайшие годы.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

