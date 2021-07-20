Комиссия правительства по законопроектной деятельности поддержала инициативу о введении для банков и микрофинансовых организаций (МФО) обязанности уведомлять заемщика о рассчитанном показателе долговой нагрузки (ПДН), а в случае приближения этого показателя к критическим значениям (свыше 50% от дохода) сообщать о рисках. Об этом говорится в проекте заключения Кабмина, с которым ознакомился ТАСС.

«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект», — говорится в тексте. При этом отмечается, что к законопроекту имеются замечания юридико-технического характера. Авторами документа выступили первый зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Игорь Дивинский и вице-спикер Совфеда Николай Журавлев.

Инициативой предлагается установить на законодательном уровне обязанность банков и МФО при принятии решения о предоставлении потребительского кредита (займа) в сумме 10 тыс. рублей и более проводить проверку наличия у заемщика уже имеющихся кредитных обязательств. Если значение ПДН на заемщика, рассчитанное финансовой организацией, превышает 50%, кредитные организации должны уведомлять его в письменной форме о существующем риске неисполнения долговых обязательств. ПДН представляет собой соотношение величин среднемесячных платежей заемщика по всем кредитам и займам, имеющимся у него, и величины его среднемесячного дохода.

В законопроекте перечислены отдельные случаи, при наступлении которых кредитные и МФО вправе не рассчитывать ПДН. В частности, в целях защиты интересов физических лиц, признанных инвалидами, из-под требования о расчете ПДН исключены случаи предоставления таким лицам кредитов (займов) на покупку средств реабилитации в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалидов.

С 1 октября 2019 года нормативным актом ЦБ была введена обязанность кредитных организаций и некредитных финансовых организаций проводить проверку наличия у гражданина обязательств по кредитным договорам при выдаче потребительского кредита (займа). Банк России рекомендовал кредитным и микрофинансовым организациям уведомлять заемщиков о рассчитанном значении ПДН. На законодательном уровне соответствующая обязанность банков и МФО в настоящее время не предусмотрена.

Законопроект был внесен в Госдуму 7 апреля текущего года.