Банк России установил официальные курсы валют на 21 июля.

Курс доллара повысился на 14,47 копейки, составив 74,491 рубля (74,3463 рубля на 20 июля). Курс евро вырос на 16,3 копейки, до 87,7727 рубля (с 87,6097 рубля на 20 июля).

На Московской бирже на 14:16 мск курс доллара расчетами «завтра» снизился на 20 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов, курс евро — на 34 копейки, валюты стоят 74,46 и 87,73 рубля соответственно.

Курсовые диапазоны с начала сессии вторника — 74,39—74,73 рубля за доллар и 87,49—90,71 рубля за евро.

Анна КОМАРОВА