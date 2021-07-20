Глава МВД России Владимир Колокольцев призвал уделить особое внимание противодействию IT-преступности и киберхищениям в стране. Об этом он заявил, представляя личному составу своего заместителя Андрея Храпова.

«Серьезное внимание прошу уделить противодействию IT-преступности, масштабы распространения которой существенно влияют на криминогенную обстановку. Речь идет не только о киберхищениях, но и других противоправных деяниях, совершаемых с применением высоких технологий», — процитировали министра в пресс-центре.

Колокольцев подчеркнул, что здесь следует максимально эффективно использовать возможности созданных в 2019 году профильных подразделений, которые функционируют в составе оперативных служб МВД.

Министр отметил, что в числе приоритетов должна быть защита бюджетных средств, выделяемых на реализацию национальных проектов и госпрограмм, пресечение преступлений в топливно-энергетическом и оборонно-промышленном комплексах страны. «На повестке дня остается задача противодействия любым проявлениям экстремизма. Нужно своевременно пресекать попытки распространения деструктивной идеологии. И что особенно важно — оградить от ее негативного влияния молодежь», — добавил он. По словам главы МВД, для нейтрализации данной угрозы требуется действовать на упреждение, сохранять наступательность, в том числе в вопросе выявления и блокировки запрещенного контента.