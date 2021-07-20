На платежном портале Агентства по страхованию вкладов появилась возможность погашать кредиты в банках с отозванной лицензией через сервис электронных платежей «Элекснет». Об этом во вторник сообщает АСВ.

Для оплаты через «Элекснет» необходимо выбрать сервис на платежном портале, ввести название банка, Ф. И. О. заемщика и плательщика, номер и дату кредитного договора, сумму и реквизиты банковской карты для списания средств. Деньги будут зачислены на следующий рабочий день.

Также заемщикам по-прежнему доступно на платежном портале АСВ внесение платежей по кредиту через сервис «Золотая корона».

Кроме того, внести платеж по кредиту можно через терминалы «Элекснет» и Московского Кредитного Банка. В терминалах «Элекснет» кредит можно оплатить наличными денежными средствами, в терминалах МКБ — наличными и банковской картой.

«Подробная информация о всех возможностях по обслуживанию кредитных обязательств для заемщиков банков с отозванной лицензией (в том числе доступная для скачивания и заполнения онлайн-форма об урегулировании задолженности, а также информация о рефинансировании кредитов) размещена на официальном сайте агентства в разделе «Для заемщиков ликвидируемых банков», — напоминают в АСВ.



Агентство подчеркивает, что «планирует и дальше расширять партнерскую сеть и последовательно формировать инфраструктуру для того, чтобы исполнение обязательств перед банками с отозванной лицензией для заемщиков было максимально простым и комфортным».

Ася ШАЛИМОВА