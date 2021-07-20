СберБанк запустил новый продукт для инвесторов, основанный на собственных индексах, — сертификаты следования. «Это первый выпуск подобных производных финансовых инструментов в России», — отмечается в релизе банка.

В настоящий момент предложение доступно для клиентов премиального сегмента — Sber Private Banking.

В «Сбере» напоминают, что банк уже более года оформляет торговые стратегии в форме индексов на собственной платформе. Стратегии отслеживают динамику различных финансовых инструментов, например акций, облигаций, цен на нефть и золото.

«Теперь клиенты могут добавить любой из индексов «Сбера» в свой портфель с помощью нового инструмента — сертификата следования, полностью повторяющего динамику индекса. Преимуществами данного инструмента являются высокая ликвидность и низкая комиссия. Ближайшим аналогом сертификата следования является ETF», — разъясняется в сообщении.

Первым продуктом, вошедшим в сертификат, стал Sber Markowitz Global Index, разработанный по инициативе Sber Private Banking. «В его основу положены принципы экономиста и лауреата Нобелевской премии Гарри Марковица — диверсификация и контроль риска. Индекс представляет собой диверсифицированный, активно управляемый портфель ETF из семи классов активов, отобранный совместно с советниками Sber Private Banking. Ребалансировка портфеля осуществляется на ежеквартальной основе», — указывают в банке.



«Сертификаты следования являются привычным продуктом на зарубежных финансовых рынках: это популярный инструмент среди инвесторов, стремящихся диверсифицировать свой портфель и придерживающихся стратегии роста. Не так давно СберБанк начал создавать индексы на собственной индексной платформе и в настоящее время является одним из крупнейших российских поставщиков индексов в России. Это дает нам возможность разрабатывать уникальные продукты в рамках российской юрисдикции в ответ на растущие запросы со стороны российских инвесторов. Наши сертификаты следования основаны на практиках ведущих хедж-фондов мира. Мы предлагаем клиентам инвестировать в портфель из тщательно подобранных международных активов в один клик, без необходимости регулярных действий со своим счетом. Инвестиционная стратегия, лежащая в основе индекса, своевременно адаптируется к рыночной ситуации. Думаем, что в будущем и в России финансовые продукты подобного рода получат признание у инвесторов благодаря удобству и надежности», — комментирует старший управляющий директор, начальник управления торговых операций с валютой и сырьевыми товарами СберБанка Александр Зозуля.

Ася ШАЛИМОВА