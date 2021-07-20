Минфин России 21 июля проведет аукцион по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ), говорится в сообщении ведомства.
Так, Минфин предложит инвесторам облигации с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26239RMFS с датой погашения 23 июля 2031 года в объеме 20 млрд рублей по номинальной стоимости.
Объем удовлетворения заявок на аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности.
Расчеты по заключенным на аукционе сделкам будут проводиться на следующий рабочий день.
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