Минфин России 21 июля проведет аукцион по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ), говорится в сообщении ведомства.

Так, Минфин предложит инвесторам облигации с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26239RMFS с датой погашения 23 июля 2031 года в объеме 20 млрд рублей по номинальной стоимости.

Объем удовлетворения заявок на аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности.

Расчеты по заключенным на аукционе сделкам будут проводиться на следующий рабочий день.

Самые доходные облигации

Самые доходные облигации

Выбор пользователей Банки.ру
Название облигации, эмитент Доходность
в год
 Дата погашения
или оферты
ПР-Лизинг-001Р-01
ПР-Лизинг
19.58%
28.06.2021
погашение
 Купить
Тинькофф Банк-001P-01R
Тинькофф Банк
13.01%
23.04.2021
погашение
 Купить
Онлайн Микрофинанс-БО-02
Онлайн Микрофинанс
12.58%
08.03.2022
погашение
 Купить
КарМани МФК-03-боб
КарМани МФК
11.82%
01.08.2021
погашение
 Купить
Мостотрест-7-об
Мостотрест
10.83%
12.07.2022
погашение
 Купить
Смотреть все предложения