Топливные трейдеры «Солид — товарные рынки» и «А-Ойл» обратились в Арбитражный суд Москвы с заявлениями об оспаривании наложенного ФАС штрафа в размере более 1 млрд рублей за заключение картельного сговора на биржевых торгах нефтепродуктами в 2018 году, следует из материалов картотеки арбитражных дел.

Заявление «Солид — товарные рынки» поступило в суд 16 июля, заявление «А-Ойл» — 19 июля. Они пока не приняты к производству.

Ранее ФАС наложила на трейдеров административные штрафы за заключение картельного сговора на биржевых торгах нефтепродуктами в 2018 году, каждая компания должна заплатить более 509 млн рублей. Источник, близкий к трейдерам, сообщал, что компании не согласны со штрафом и будут его оспаривать.

ФАС возбудила дело против «Солид — товарные рынки» и «А-Ойл» в начале 2019 года. Ведомство посчитало, что ряд сделок компаний в 2018 году по купле-продаже бензина на биржевых торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи мог привести к росту средней оптовой цены. Ответчики обжаловали в суде претензию ФАС и настаивали на том, что служба неправомочна рассматривать такие дела. В июне 2020 года Арбитражный суд Московского округа отказал «Солиду» в удовлетворении требований. В октябре 2020 года Верховный суд отказал трейдеру в рассмотрении этого спора на заседании судебной коллегии по экономическим спорам.