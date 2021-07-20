Аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило кредитный рейтинг Сумитомо Мицуи Рус Банка (СМБСР) на уровне «AАA(RU)» со «стабильным» прогнозом, сообщается в релизе АКРА.

Кредитный рейтинг СМБCР Банка в основном обусловлен очень высокой вероятностью предоставления экстраординарной поддержки материнской структурой (группой SMBC) с высоким уровнем кредитоспособности. СМБСР Банк обладает умеренно высоким уровнем оценки собственной кредитоспособности ввиду сильной позиции по достаточности капитала, адекватных оценок риск-профиля, позиции по ликвидности и фондированию и бизнес-профиля, отмечается в релизе.

В АКРА напоминают, что конечным собственником банка является группа SMBC, один из крупнейших финансовых институтов в Японии и в мире. Банк занимается комплексным обслуживанием крупных международных компаний, работающих в России, отдельных российских предприятий из числа «голубых фишек», а также размещением средств на межбанковском рынке.

Оценка бизнес-профиля определяется главным образом средней позицией СМБСР Банка по капиталу среди российских банков и относительно слабой диверсификацией операционного дохода, который формируется в основном за счет процентных поступлений от средств, размещенных в других банках, и кредитования юридических лиц.

Также аналитики указывают, что достаточность капитала банка оценивается как сильная. Это подтверждается очень высокими показателями по регулятивным нормам (Н1.2 равно 50,7%, Н1.0 составляет 63,4% на 1 июня 2021 года). Текущий уровень достаточности капитала позволяет СМБСР Банку выдержать рост кредитного риска более чем на 500 базисных пунктов.

Адекватная оценка риск-профиля определяется высоким качеством портфеля ссудной задолженности и адекватным качеством управления рисками. Несмотря на высокую концентрацию кредитования, АКРА полагает, что этот риск не является значительным, учитывая бизнес-модель банка, которая сосредоточена на крупных международных компаниях, являющихся основными клиентами материнской структуры и ее дочерних предприятий в других странах.

Фактор «Фондирование и ликвидность» оценивается как адекватный. Банк демонстрирует управляемый дефицит краткосрочной ликвидности в стрессовом сценарии АКРА. Однако агентство отмечает историческую стабильность корпоративных вкладов на протяжении всей деятельности банка. «Позиция по долгосрочной ликвидности оценивается как сильная, что в основном обусловлено краткосрочным характером активных операций СМБСР Банка и структурой его фондирования», — добавляют эксперты.

Анна КОМАРОВА