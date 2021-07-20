Основные фондовые торги в России завершились во вторник в плюсе, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи прибавил 0,3% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 3 704,4 пункта. Индекс РТС повысился на 0,51% — до отметки 1 567,28.

В лидерах роста котировок оказались ГДР Globaltrans Invest (плюс 2,35%), обыкновенные акции НЛМК (плюс 2,17%), Мосбиржи (плюс 1,82%), АДР HeadHunter (плюс 1,75%), акции «Аэрофлота» (плюс 1,74%). Акции СберБанка прибавили в цене 1,39%, «ЛУКОЙЛа» — 1%.

Наиболее заметное снижение стоимости продемонстрировали бумаги Petropavlovsk (минус 3,1%), привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (минус 2,11%), бумаги Polymetal (минус 1,68%), «Полюса» (минус 1,29%), обыкновенные акции «Сургутнефтегаза» (минус 1,22%). Бумаги МТС подешевели на 0,36%, Mail.ru — на 0,35%, «Газпрома» — на 0,19%, «Магнита» — на 0,17%, «Норникеля» — на 0,14%, «Яндекса» — на 0,03%.



«Несмотря на опасения инвесторов относительно ситуации с появлением новых штаммов коронавируса и грядущего профицита нефти из-за новой сделки ОПЕК+, рынок стабилизируется после снижения в понедельник. Активность торгов в течение дня находилась на уровне среднемесячных показателей. В основном цены на бумаги росли», — комментирует трейдер УК «Альфа-Капитал» Александр Артеменко.

Ася ШАЛИМОВА

