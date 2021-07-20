Рубль укрепился к доллару и евро по итогам основной валютной сессии вторника, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 19:00 мск курс доллара расчетами «завтра» составил около 74,46 рубля, что на 20 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент времени стоил 87,66 рубля (минус 41 копейка).



В ходе сессии было проведено 37,4 тыс. сделок с долларом на 2,6 млрд долларов и 5,8 тыс. сделок с евро на 357 млн евро. Курсовые диапазоны равнялись 74,37—74,73 рубля за доллар и 87,49—90,71 рубля за евро.

«Доллар США продолжает снижаться в паре с рублем. «Россиянин» так и не отыграл более чем семипроцентное снижение накануне и выглядит совершенно невозмутимым… Эпидемиологические проблемы российскую валюту никак не касаются, зато приближающееся заседание ЦБ РФ — очень даже», — пишет старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.



Ася ШАЛИМОВА