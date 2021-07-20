Еврокомиссия предлагает создать в Евросоюзе списки третьих стран, аналогичные перечням Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), для противодействия отмыванию денег, говорится в сообщении ЕК.

«Отмывание денег — это глобальное явление, требующее серьезного международного сотрудничества. ЕК тесно работает со своими международными партнерами для борьбы с обращением «грязных денег» по миру. ФАТФ, глобальный орган по надзору за отмыванием денег и финансированием терроризма, дает рекомендации странам. Страна, внесенная в список ФАТФ, также будет включена в список ЕС. Будет два списка ЕС — «черный» и «серый», отражающие листинг ФАТФ. После включения в список Евросоюз будет применять меры, пропорциональные рискам, исходящим от конкретной страны», — говорится в релизе, содержание которого приводит РИА Новости.

Евросоюз также сможет включать в эти перечни государства, которые не входят в список ФАТФ, но которые представляют угрозу для финансовой системы ЕС. Евросоюз уже составляет «черные» и «серые» списки третьих стран — налоговых гаваней и регулярно корректирует их.

Представители руководства ЕК на пресс-конференции уточнили, что в «черный» список войдут страны, не сотрудничающие с ЕС в вопросах улучшения системы борьбы с отмыванием денег, и против них могут быть введены специальные меры. В «серый» список, по аналогии с перечнем стран — налоговых гаваней, будут помещаться государства, которые сотрудничают с Евросоюзом.

Еврокомиссия предложила запретить в ЕС анонимные электронные кошельки для криптовалют Еврокомиссия выступила с рядом законодательных инициатив, одна из которых предполагает запрет на использование на территории Евросоюза анонимных электронных кошельков для осуществления трансакций с криптовалютами. Об этом говорится в сообщении, опубликованном во вторник на сайте ЕК, передает ТАСС.

У ФАТФ есть списки государств, от которых исходят риски отмывания денег и финансирования терроризма для мировой финансовой системы. Есть «черный» список — это страны, в отношении которых ФАТФ призывает своих членов и другие государства применить контрмеры. В нем по состоянию на февраль 2020 года были КНДР и Иран. Существует и «серый» список юрисдикций, которые находятся на усиленном мониторинге ФАТФ. Здесь были Албания, Багамские острова, Барбадос, Ботсвана, Гана, Зимбабве, Исландия, Йемен, Камбоджа, Маврикий, Монголия, Мьянма, Никарагуа, Пакистан, Панама, Сирия, Уганда и Ямайка.

Отмывание денег и финансирование терроризма представляют серьезную угрозу для экономики и финансовой системы ЕС, а также для безопасности граждан, отмечает ЕК. По оценкам Европола, около 1% годового ВВП Евросоюза вовлечено в подозрительную финансовую деятельность.



Еврокомиссия во вторник представила пакет различных законопроектов, направленных на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма. Эти предложения еще должны пройти обсуждение и утверждение Советом стран ЕС и Европарламентом.