Профсоюзная сторона Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений предлагает установить минимальный размер пособия по безработице в размере величины прожиточного минимума трудоспособного населения по субъекту РФ. Это следует из заключения по вопросу «О проекте единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года», передает РИА Новости.

Согласно заключению, профсоюзы предлагают усовершенствовать налоговое законодательство в части установления налога на доходы физических лиц для исключения из налогооблагаемой базы суммы, равной минимальному размеру оплаты труда, а также для дальнейшего совершенствования прогрессивной шкалы налогообложения доходов физических лиц — повышения ставок доходов наиболее обеспеченных граждан.

Как поясняется, это позволит компенсировать выпадающие расходы и увеличить возможности по социальной поддержке наименее обеспеченной части населения.



«Обеспечить достаточное финансирование мероприятия «Обеспечение социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными» в целях установления минимальной величины пособия по безработице в размере величины прожиточного минимума трудоспособного населения в соответствующем субъекте Российской Федерации, а максимальной величины пособия — в размере среднемесячной начисленной заработной платы работников организаций в соответствующем субъекте Российской Федерации», — говорится в документе.