Суммарная просроченная задолженность по заработной плате в России составила на 1 июля 1 млрд 511,4 млн рублей и по сравнению с 1 июня 2021 года снизилась на 74,1 млн рублей (4,7%). Такие данные приводит Росстат с уточнением, что они «представлены организациями наблюдаемых видов экономической деятельности (не относящимися к субъектам малого предпринимательства)».

Из общей суммы невыплаченной заработной платы на 1 июля 2021 года на долги, образовавшиеся в текущем году, приходится 544,8 млн рублей (36,1%), в 2020-м — 263,7 млн (17,4%), в 2019-м и ранее — 702,9 млн (46,5%).

Задолженность по заработной плате на отчетную дату имели менее 1% работников обследуемых организаций.



«По видам экономической деятельности численность работников, перед которыми имелась задолженность, распределилась следующим образом: обрабатывающие производства — 40,1%; строительство — 26,8%; добыча полезных ископаемых — 7,9%; сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях; лесозаготовки — 7,8%; транспорт — 7,5%», — указано в сообщении.

Ася ШАЛИМОВА