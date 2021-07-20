Профсоюзная сторона Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений предлагает включить в единый план по достижению национальных целей ежегодную индексацию пенсий работающих пенсионеров, следует из заключения по вопросу «О проекте единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года».

Согласно документу, в проекте единого плана предполагается только ежегодная индексация пенсий неработающим пенсионерам не ниже уровня инфляции, передает РИА Новости.

«В связи с этим абзац 4 подпункта 1.3.1. пункта 1.3. «Снижение уровня бедности в два раза по сравнению с показателем 2017 года» раздела «Индикаторы факторов достижения национальных целей развития на федеральном уровне по показателю «Снижение уровня бедности в два раза по сравнению с показателем 2017 года» и далее по тексту проекта единого плана (стр. 52, 173, 176) изложить в следующей редакции: «Ежегодная индексация страховых пенсий пенсионеров (работающих и неработающих) не ниже уровня инфляции предыдущего года, %», — говорится в документе.



Профсоюзная сторона также выражает обеспокоенность тем, что норма пенсионного страхования снизилась с 55% до 30% утраченного заработка работника, а покупательная способность пенсий фактически снижается из-за роста цен на товары первой необходимости, а также жилищно-коммунальные услуги.