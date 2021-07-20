Более 200 млрд рублей будет выделено в ближайшие три года из ФНБ на авансирование закупок и начало строительства новой гражданской авиатехники. Как передает ТАСС, об этом сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в рамках авиасалона «МАКС-2021».

По его словам, президент РФ Владимир Путин поддержал схему, при которой 60% на господдержку закупок в авиапроме будет выделяться из ФНБ, а 40% — из внебюджетных источников.

«Министерство финансов предложило предоставить пропорции 60 на 40: 60% — средства из ФНБ под 1,5% годовых, 40% — из внебюджетных источников лизинговым компаниям на обеспечение поставки гражданской техники, в первую очередь самолетной и вертолетной, для ведущих российских заказчиков. Объем — более 200 миллиардов рублей на ближайшую трехлетку, который будет предоставлен из ФНБ для авансирования и начала строительства самолетов», — сказал он.

При этом до 2030 года общий объем закупаемой гражданской авиатехники составит 2,5 трлн рублей, уточнил министр.



«Меры поддержки, которые были предусмотрены по 59 самолетам, президент поддержал как основу для обеспечения поставок наших гражданских самолетов и вертолетной техники до 2030 года», — отметил Мантуров.