В законодательстве необходимо закрепить обязанность работодателей ежегодно индексировать зарплаты в соответствии с инфляцией, считает профсоюзная сторона Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Как передает РИА Новости, об этом говорится в заключении на проект «Единого плана по достижению национальных целей развития России на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года», подписанном заместителем координатора профсоюзной стороны Ниной Кузьминой.

Предлагается также ежегодно увеличивать соотношения величины прожиточного минимума и величины медианного среднедушевого дохода, а также МРОТ и медианной зарплаты.

Профсоюзы предложили изменить минимальный размер пособия по безработице Профсоюзная сторона Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений предлагает установить минимальный размер пособия по безработице в размере величины прожиточного минимума трудоспособного населения по субъекту РФ. Это следует из заключения по вопросу «О проекте единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года», передает РИА Новости.

Помимо этого профсоюзы считают необходимой ежегодную индексацию пенсии работающих пенсионеров не ниже уровня инфляции. Сегодня в проекте единого плана прописана индексация только для неработающих пенсионеров.



Профсоюзы выступили за ежегодную индексацию пенсий работающих пенсионеров Профсоюзная сторона Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений предлагает включить в единый план по достижению национальных целей ежегодную индексацию пенсий работающих пенсионеров, следует из заключения по вопросу «О проекте единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года».

Представить новые инициативы по достижению национальных целей развития Владимир Путин поручил правительству в апреле в послании Федеральному собранию.