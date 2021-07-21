Рубль слабеет к доллару и евро в ходе утренних торгов на Московской бирже в среду, свидетельствуют данные торговой площадки.

На 7:53 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 74,455 рубля, что на 8,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент времени стоил 87,65 рубля (плюс 5 копеек).

Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 74,4—74,485 рубля за доллар и 87,6125—87,6975 рубля за евро.

С 1 марта этого года валютные торги на Московской бирже начинаются с 7:00 вместо 10:00.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

