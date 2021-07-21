Законопроект Минфина о применении конфискации имущества в качестве наказания еще по нескольким статьям Уголовного кодекса получил положительное заключение Минэкономразвития, пишут «Известия» . Документ предлагает распространить эту меру на статьи 193 и 193.1 УК: «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ» и «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов».



Новые нормы были предложены еще в 2020 году. Однако тогда против документа выступили многие ведомства, в том числе Банк России. Законопроектом предлагается закрепить конфискацию в качестве наказания за перевод денег в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов и за уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств.

«По информации ФТС России, с 2013 года по первое полугодие 2019 года таможенными органами возбуждено 1 606 уголовных дел о преступлениях, предусмотренных статьями 193 и 193.1 УК, 4 466 сообщений о таких преступлениях передано по подследственности», — приводит Минфин аргументы в пользу новых норм в пояснительной записке к законопроекту. Также министерство указывает на международные договоры, ратифицированные Россией, в частности на Конвенцию Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности. Она возлагает обязанность на страны-участницы обеспечить сотрудничество по исполнению постановлений о конфискации имущества по уголовным делам, а также по принятию необходимых предварительных мер. Среди них замораживание или арест имущества с целью предотвращения любых сделок, передачи или распоряжения имуществом, которое впоследствии может стать объектом запроса о конфискации или объектом удовлетворения этого запроса.

При этом, как уточняет Минфин, закон о ратификации этой конвенции отдельно оговаривает, что применение конфискационных мер распространяется только в отношении преступлений, указанных в подпункте «а» пункта 1 статьи 104.1 УК, то есть денег, полученных в результате преступлений из корыстных побуждений.

Глава профильного комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил о готовности поддержать законопроект. «Факты совершения подобных валютных операций существуют. Абсолютно уверен, что вывод активов из России происходит именно таким образом. Якобы деньги идут на оплату товаров, услуг, контрактов, которые предназначаются какой-то фирме за рубежом, но на самом деле это реальная преступная схема вывода средств из страны», — пояснил парламентарий. С ним согласен и первый зампред «Справедливой России» Михаил Емельянов, по мнению которого существуют лоббисты, не желающие принять этот законопроект. «Только так можно объяснить, почему он до сих пор не внесен в Госдуму. Безусловно, его нужно как можно быстрее принимать», — подчеркнул он.