Правительство планирует ужесточить требования по импортозамещению в госзаказе на закупки у единственного поставщика — закупить иностранную продукцию в случае поправок можно будет только при отсутствии отечественного аналога, пишет «Коммерсант» . Поручение об этом вице-премьер Юрий Борисов дал еще в апреле, в соответствии с ним Минфин подготовил изменения в порядке проведения неконкурентных закупок. Ведомство предлагает дополнить содержание нормативных актов сведениями о стране происхождения товаров.

Предложение об определении единственного поставщика пополнится номером реестровой записи в реестре отечественной промышленной или радиоэлектронной продукции, в случае же закупки иностранной продукции — обоснованием невозможности закупки российских товаров. Минфин предлагает включить в состав экспертного заключения правительства подтверждение российского происхождения продукции или отсутствия в РФ аналогов иностранной.

Банки договорились с властями о постепенном переходе на российский софт Затраты на реализацию требований, по оценкам АБР, превысят 700 млрд рублей по всей банковской системе, или 5—7% ее собственных средств.

Проекты указа и постановления согласованы с ФАС, Минпромторгом и Минюстом. Государственно-правовое управление (ГПУ) проект концептуально поддерживает, однако указывает на необходимость дополнительной проработки. Глава ГПУ Лариса Брычева в письме в аппарат правительства указала на избыточное требование указывать страну происхождения товара в предложении об определении единственного поставщика: оно лишь затруднит подготовку документа. В ГПУ считают нужным указывать всю информацию для поддержки нацпроизводителей в заключении Минпромторга.

Пока никаких ограничений для неконкурентных закупок иностранной продукции не было. Доля единственного поставщика в госзаказе выросла в последние годы: на такие закупки приходится более половины госзаказа, по данным Минэкономразвития. Мониторинг Минфина но основе данных Единой информационной системы в сфере закупок фиксирует долю единственного поставщика в 2020 году в 23%. Как признавали ранее в финансовом блоке правительства, полных данных об объемах контрактации с единственным поставщиком нет: закон позволяет оформлять такие контракты в бумажном виде, а информация в ЕИС вносится вручную заказчиками.