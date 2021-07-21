Рост оптовых цен на топливо, которые на этой неделе вновь обновляли исторические максимумы, вскоре может столкнуться с существенным ограничением, пишет «Коммерсант» . Вскоре цена на бензин АИ-92 может более чем на 10% превысить закрепленную в законе цену для расчета демпфера, из-за чего нефтяные компании лишатся многомиллиардных компенсаций за поставки топлива на внутренний рынок.

Так, 20 июля АИ-92 и АИ-95 дорожали на бирже СПбМТСБ на 0,84% и 0,49% почти до 56,7 тыс. и 59,7 тыс. рублей за тонну соответственно. Это рекордные значения биржевых индексов за всю историю. Однако котировки уже приближаются к уровню, при превышении которого нефтекомпании потеряют возможность получать субсидии от государства в виде демпфера. По закону, если оптовая цена отклоняется в верхнюю сторону более чем на 10% от индикативной внутренней цены, демпфер обнуляется. Демпфер частично покрывает разницу между внутренней оптовой и экспортной ценой за счет бюджета, чтобы даже при высоких экспортных ценах нефтекомпании поставляли топливо на внутренний рынок и не слишком поднимали цены. Так, по расчетам Reuters, в июне демпфер на бензин АИ-92 мог составлять около 13,5 тыс. рублей за тонну.

По данным СПбМТСБ, за 16 дней июля средняя цена на АИ-92 на НПЗ, расположенных в европейской части России, составила 55,4 тыс. рублей за тонну. Если цена в среднем за месяц поднимется еще на 3,85% до 57,5 тыс. рублей за тонну, этот уровень окажется выше базовой цены в формуле расчета демпфера (52,3 тыс. рублей за тонну) более чем на 10%, говорится в отчете «Петромаркета». Таким образом, нынешняя стоимость АИ-92 в условиях скорректированного с 1 мая демпфера находится на пиковых значениях, при которых российские нефтекомпании сохраняют право на компенсации за сдерживание цен на топливо.

Эксперты объясняют, что рост цен на топливо вызван увеличением мировых нефтяных котировок и ослаблением курса рубля к доллару, поскольку стоимость топлива внутри РФ зависит от рентабельности его экспорта. Кроме того, летний сезон отпусков в условиях в значительной степени ограниченного зарубежного авиасообщения также сопровождается повышенным спросом на бензин. Наконец, некоторые НПЗ еще продолжают ремонтные работы. «Загрузка НПЗ продолжает рост для эффективного ответа на вызовы рынка, при этом постепенно завершается плановый ремонт части заводов. Рост объемов производства бензина после завершения плановых ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах к концу июля поспособствует дальнейшей стабилизации биржевых цен», — заявляли на прошлой неделе в Минэнерго.

Потенциал роста биржевой цены на АИ-92, скорее всего, действительно ограничивается 4%, подтверждает Анна Лишневецкая из «Петромаркета». Очень маловероятно, что производители пойдут на увеличение своих отпускных цен на АИ-92 выше уровня, обнуляющего демпфер, считает она. Ведь в таком случае нефтекомпаниям для достижения равной доходности поставок на внутренний рынок и экспорт (при сохранении текущего уровня цен на топлива в Европе и курса доллара) придется увеличить отпускные цены на бензин обеих марок примерно на 14—15 тыс. рублей за тонну.