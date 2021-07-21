Российские фондовые индексы в среду начали торги положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи на 10:00 мск прибавил 0,39% к уровню предыдущего закрытия и составил 3 718,76 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени увеличился также на 0,39% и равнялся 1 573,39 пункта.

Российский рынок акций демонстрирует слабость, отмечает аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.

«Американские инвесторы вчера почти полностью выкупили просадку понедельника. Никаких позитивных новостей на рынке вчера не появилось, но их не было и при предыдущих распродажах. Так что падение без причины сменилось таким же беспричинным отскоком, — поясняет эксперт. — Мы выглядели намного слабее, прибавив по индексу Мосбиржи всего 0,3% — в пять раз меньше американских индексов. Слабость российского рынка акций обусловлена окончанием дивидендного периода, приближением думских выборов и, наверное самое главное, падением нефти, через призму которой западные инвесторы смотрят на российскую экономику и фондовый рынок».

Сегодня внешний фон выглядит нейтральным: американские фьючерсы торгуются около вчерашнего закрытия, а вот нефть снова припадает, теряя 0,5% и не решаясь уйти выше 70 долларов за баррель. «При таком раскладе откроемся мы недалеко от отметки 3 700 пунктов, где закрывались вчера», — прогнозировал перед началом торгов Антонов. Он уточняет, что собственных идей у российского рынка нет, так что в дальнейшем он будет следовать за внешним фоном. Аналитик предостерегает от покупок акций широким фронтом: он прогнозирует еще как минимум один провал котировок.

Наиболее пессимистичный краткосрочный взгляд у эксперта на бумаги нефтяного сектора, которые и при дорогущей нефти выглядели слабо. Судя по динамике нефти, возможен сценарий ее снижения ближе к 60 долларам за баррель. Но это не исключает достижения 80 долларов за баррель позднее, до конца года, говорит Антонов.

По-прежнему ожидается подъем акций черных металлургов. Драйвером их роста в ближайшие дни может стать отчетность ММК и НЛМК, а сильные просадки будут выкупаться из-за высокой дивидендной доходности акций компаний сектора. В частности, указывает эксперт, те же ММК и НЛМК заплатят по итогам квартала около 4% дивидендной доходности.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

