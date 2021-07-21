Комиссия столичного управления Федеральной антимонопольной службы России оштрафовала на 300 тыс. рублей компанию «МегаФон» за распространение рекламной информации без согласия абонента. Об этом сообщается на официальном сайте московского антимонопольного ведомства.



«В рамках рассмотрения дела комиссией Московского УФАС России в действиях ПАО «МегаФон» было установлено нарушение части 1 статьи 18 закона о рекламе при распространении рекламы в отсутствие предварительного согласия заявителя на ее получение», — говорится в сообщении.



Материалы дела были переданы уполномоченному должностному лицу Московского УФАС России для решения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном статьей 14.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

«По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении ПАО «МегаФон» было признано виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 14.3 КоАП РФ. С учетом всех обстоятельств дела ПАО «МегаФон» был назначен штраф в размере 300 тыс. рублей», — сказано в сообщении.

Согласно статье 14.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях, размер штрафа может составить от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.



Отмечается, что в рамках рассмотрения дела об административном правонарушении были установлены обстоятельства, смягчающие и отягчающие административную ответственность компании «МегаФон».

В связи с неоднократным нарушением законодательства о рекламе было принято решение применить к «МегаФону» более строгую санкцию, чем минимальный штраф, предусмотренный частью 1 статьи 14.3 КоАП РФ. Назначение «МегаФону» штрафа в меньшем размере «не позволяет достичь целей, установленных КоАП РФ», пояснили в ведомстве.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

