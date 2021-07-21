Траты россиян на минимальный школьный набор, в который вошли канцелярские товары и школьная форма, выросли за год на 13% и составили 12,9 тыс. рублей, сообщается в релизе аналитического ресурса «Чек Индекс» от «Платформы ОФД».

По данным исследования, комплект необходимых канцелярских принадлежностей (карандаши, ручки, альбомы и т. д.) в среднем в первой половине июля составил 690 рублей, что оказалось на 6% выше, чем в прошлом году в то же время. Средний чек покупки дневника равнялся 107 рублей, что на 3% выше, чем годом ранее. При этом объем продаж в натуральном выражении упал на 10%. За пенал в среднем отдавали по 728 рублей, что на 8% больше, чем в прошлом году, а объем продаж в штуках вырос на 25%. Набор карандашей/ручек в среднем стоил 182 рубля, что на 8% выше, чем в прошлом году. Средний чек за набор тетрадей вырос на 6% до 306 рублей. За настольную лампу в среднем платили 1 580 рублей (рост на 2%).

Что касается суммы за школьную одежду, то в список вошли рюкзак в среднем за 1 692 рубля (рост на 8%), школьная форма за 1 651 рубль (рост на 15%), школьная блузка/рубашка за 817 рублей (рост на 15%), детские брюки/юбка за 1 081 рубль (рост на 4%), детские кроссовки за 2 188 рублей (рост на 22%), детские туфли/ботинки за 1 883 рубля (рост на 4%).

«Если брать этот список товаров в качестве условного минимального набора для школы (без учета иных трат на повседневную одежду и принадлежности), средний чек затрат для сбора ребенка в школу в первой половине июля составлял 12 906 рублей, что на 13% выше, чем в прошлом году», — говорится в сообщении.

Эксперты «Чек Индекса» отметили, что «практичная» стратегия потребления, которой с прошлого года следует еще большее число российских покупателей, стимулирует родителей делать часть покупок заранее, в первой половине лета. В большой степени это касается канцелярских принадлежностей и рюкзака, в меньшей — одежды и обуви, уточнили аналитики. По данным экспертов, большая часть затрат при подготовке детей к школе приходится на одежду и обувь, однако в этом году объем продаж детской одежды стал меньше из-за высокой базы 2020 года, когда действовал эффект мер господдержки и отложенного спроса.

Правительство направит на единовременные «школьные» выплаты более 200 млрд рублей Правительство направит свыше 200 млрд рублей на единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей на школьников. Об этом объявил на заседании правительства премьер-министр РФ Михаил Мишустин (стенограмма приводится на сайте Кабмина).

Анна КОМАРОВА