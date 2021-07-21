Суд отклонил апелляцию Центробанка на отказ в иске к бывшим топ-менеджерам Азиатско-Тихоокеанского Банка (АТБ), пишет «Коммерсант» . Регулятор собирался за счет них компенсировать свой ущерб от санации банка, оцениваемый в 13,5 млрд рублей.

Банк России подал иск в Арбитражный суд Амурской области в 2019 году. Ответчиками по делу выступали 13 человек, в числе которых контролирующие до начала санации банка лица (в том числе экс-совладелец банка Андрей Вдовин, бывший первый зампред правления Вячеслав Андрюшкин и другие, а также компания ООО «ППФИН Регион»). Регулятор требовал с бывших топ-менеджеров возмещения ущерба. ЦБ влил в капитал АТБ 9 млрд рублей, свой ущерб он оценил в 13,5 млрд рублей. Под убытком (упущенной выгодой) понимается доход, который мог бы получить регулятор при размещении денежных средств, затраченных на санацию, в том же объеме по ключевой ставке и на тот же срок.

Заседание Шестого апелляционного арбитражного суда, который рассматривал жалобу Банка России и АТБ на решение суда Амурской области, прошло в два этапа. Еще 7 июля апелляционный суд на заседании в Хабаровске выслушал основные доводы сторон и перенес завершение рассмотрения жалобы на 20 июля. Однако за несколько дней до заседания хабаровский суд согласился с ходатайством представителей ответчиков, в большинстве московских адвокатов, провести его в режиме видеосвязи. Вторым местом для проведения был выбран Кунцевский райсуд Москвы.

Суд ограничился выслушиванием реплик сторон, в них оппоненты кратко повторили тезисы, которые подробно оглашались во время первого заседания. В основном они сводились к тому, что представители ЦБ и АТБ требовали отменить решение Арбитражного суда Амурской области от 26 апреля, считая его незаконным. Ответчики ожидаемо настаивали на обратном — оставить судебное решение в силе, отклонив апелляционную жалобу истцов.

Выступая 7 июля, адвокаты ответчиков настаивали, что основной довод апелляционной жалобы о неправильном применении амурским судом п. 5 ст. 189.23 закона «О банкротстве» и необходимости придать этому пункту обратную силу не основан на нормах закона и противоречит толкованиям Верховного суда. По мнению ответчиков, суд первой инстанции пришел к правильному выводу о невозможности удовлетворения иска ЦБ и АТБ при отсутствии у АТБ убытков и получении Банком России прибыли как его акционера, а также отстаивал правильность вывода амурского суда о невозможности применения к данной ситуации ст. 61.10. закона «О банкротстве», связанной с убытками, причиненными контролирующими лицами организаций. Эта норма неприменима для данной ситуации, подчеркивали адвокаты, так как из материалов дела не следует, что ответчики в течение трех лет, до даты утверждения плана участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства АТБ, владели или контролировали через третьих лиц более 10% его голосующих акций.

Выслушав эти и другие аргументы сторон, суд поддержал мнение своих коллег из первой инстанции, оставив жалобу ЦБ и АТБ без удовлетворения. Адвокат Алексей Толмачев, представляющий интересы финансового управляющего одного из ответчиков — Андрея Вдовина, назвал это решение логичным и обоснованным. В ЦБ и АТБ не стали комментировать решение апелляционного арбитражного суда. Прежде иски ЦБ к контролирующим лицам банков, попавших на санацию, удовлетворялись. Например, так было в случае с «Открытием» и МИнБанком.