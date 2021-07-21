СберБанк в два раза увеличил максимальную сумму кредита наличными на любые цели под залог недвижимости — с 10 до 20 млн рублей, сообщает пресс-служба кредитной организации.



Кредит по программе «Нецелевой кредит под залог недвижимости» выдается на срок от года до 20 лет. Максимальная сумма кредита — 20 млн рублей, минимальная — 500 тыс. рублей. Процентная ставка — от 10,4%. Рассчитать кредит и подать заявку можно онлайн на сайте «ДомКлик».

Как напоминают в финучреждении, в мае текущего года «Сбер» расширил список потенциальных заемщиков по программе «Нецелевой кредит под залог недвижимости». Теперь для получения кредита клиенту не требуется подтверждать свою цель.

«Получить кредит могут индивидуальные предприниматели, руководители и директора компаний, заместители руководителя, главные бухгалтеры и иные лица, имеющие право первой подписи финансовых документов предприятий с количеством работников до 30 человек. Также кредит доступен собственникам предприятий малого бизнеса с долей владения более 5% и членам крестьянских (фермерских) хозяйств», — уточняют в банке.

Кредиты Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

Екатерина САВЕЛЬЕВА

