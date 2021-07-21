В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий освобождение от уплаты земельного налога и налога на имущество предпринимателей на период действия ограничительных мер.

«Законопроектом предусматриваются изменения в Налоговом кодексе Российской Федерации, устанавливающие нулевую ставку по налогу на имущество организаций, физических лиц и земельному налогу в отношении объектов, используемых в предпринимательской деятельности, на период действия ограничительных мер и иных мероприятий, направленных на приостановление (ограничение) деятельности на соответствующей территории субъектов Российской Федерации отдельных организаций, в том числе в условиях введения режима повышенной готовности, чрезвычайной ситуации», — говорится в пояснительной записке к документу.

Автором инициативы является первый заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Госдумы Сергей Катасонов.

Реализация законопроекта позволит поддержать предпринимателей, деятельность которых приостановлена и (или) ограничена в условиях действия ограничительных мероприятий, и высвободить денежные средства для выплаты заработных плат работникам, считает парламентарий.