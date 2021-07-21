Каждый третий сотрудник компаний малого и среднего бизнеса задерживается на работе чаще раза в неделю, а каждый шестой — каждый день, свидетельствуют результаты опроса, проведенного СК «Росгосстрах Жизнь» и рекрутинговой платформой hh.ru.

В опросе приняли участие 2 106 человек, из них половина — работники предприятий малого и среднего бизнеса. Респондентам было предложено ответить на вопросы о том, перерабатывают ли они; если да, то как часто и как долго; оплачивается ли их сверхурочная работа; оказывают ли переработки влияние на состояние их здоровья и пр.



Всего о наличии переработок рассказали 73% опрошенных сотрудников предприятий МСБ. Чаще всего на это указывали работники туристической отрасли (89%), сегмента управления персоналом (89%), сегмента искусства и развлечений (87%), консалтинговой отрасли (83%) и топ-менеджеры (83%). На переработку также жаловались IT-специалисты (77%), работники сельскохозяйственной отрасли (74%), работающие студенты и молодые специалисты в начале карьерного пути (73%), работники рекламной, маркетинговой и PR-индустрии (71%), бухгалтеры (71%), юристы (67%), административный персонал (66%), специалисты по продажам (66%), работники банковской отрасли (60%).



Из общего числа респондентов, которые периодически задерживаются на работе, каждый третий (31%) делает это чаще раза в неделю, а каждый шестой (17%) — ежедневно. 23% респондентов, периодически задерживающихся на работе, указали, что задерживаются в среднем на два-три часа. Еще 18% перерабатывающих респондентов — более чем на три часа.

Причина переработок относительного большинства перерабатывающих (25%), с их точки зрения, — неспособность отказать руководству или коллегам в помощи по выполнению дополнительной работы. Каждый пятый (20%) работает в нерабочее время по причине снижения продуктивности из-за высокой нагрузки и неспособности из-за этого выполнять задачи в срок в рабочее время. Почти столько же (19%) перерабатывают из-за того, что берут на себя слишком много обязанностей и не рассчитывают время, за которое могут их выполнить. 7% не получается наладить рабочие процессы, которые позволили бы им выполнять работу в рамках рабочего графика.

Каждый второй респондент, указавший на наличие переработок, делает это безвозмездно. Еще 13% отметили, что получают вознаграждение за сверхурочную работу «редко». Свыше трети респондентов, трудоустроенных в компаниях МСБ (35%), признались, что в их коллективах негласно принято перерабатывать, а на уходящих вовремя смотрят «косо».

Из общего числа респондентов, периодически задерживающихся на работе, почти две трети (65%, или 47% от общего количества респондентов из сферы МСБ) отметили, что переработки негативно сказываются на состоянии их здоровья. 48% опрошенных, в частности, жаловались на появление или усиление боли в спине и пояснице, 44% — на ухудшение зрения, 43% — на появление или усиление головной боли, 37% — на появление или усиление боли в ногах, 29% — на лишний вес, 13% — на гипертонию, 8% — на потерю веса.

Каждый третий респондент из сферы МСБ (34%) хотя бы раз отменял запланированный поход ко врачу из-за необходимости задержаться на работе. А больше половины (52%) — работали во время больничного.

«Любовь к работе и ответственность — это замечательно, но не стоит забывать о своем здоровье, ведь частые и длительные переработки могут привести к эмоциональному выгоранию, снижению продуктивности и не только. Поэтому чем больше вы работаете, тем больше нужно заботиться о своем здоровье. Как минимум регулярно проходить медицинские чекапы и обращаться к специалистам, если самочувствие ухудшается», — говорит руководитель управления по развитию дополнительных сервисов СК «Росгосстрах Жизнь» Гульнара Орлова.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

