Почта России проводит акцию для интернет-магазинов, которые доставляют товары в почтовые отделения с возможностью оплаты банковской картой при получении посылки, сообщает пресс-служба компании. До 31 августа 2021 года ставка комиссии для eCom-продавцов за безналичную оплату наложенных платежей составляет от 1% в зависимости от объема трансакций.



«Наложенный платеж — удобный способ оплаты, который позволяет покупателям расплачиваться за товары из интернет-магазинов при получении посылки. Стоимость покупки Почта России перечисляет на счет отправителя с помощью почтового перевода. За перевод компания взимает комиссию в соответствии с действующими тарифами», — говорится в релизе.

Сниженная комиссия на трансакции стала очередной мерой поддержки интернет-магазинов и продавцов, отмечают в компании.



Безналичная оплата наложенного платежа в почтовых отделениях появилась в конце 2020 года. За это время клиенты Почты России оплатили банковскими картами 2,5 млн посылок. Чтобы упростить для малого и среднего бизнеса процесс подключения к своим услугам, ранее Почта России запустила сервис электронной оферты. На сегодняшний день по ней подключилось более 13 тыс. компаний.

Екатерина САВЕЛЬЕВА