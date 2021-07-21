По итогам июня 2021 года доля кредитов, по которым россияне просрочили платежи на 90 и более дней, снизилась до 6,7% от общего объема задолженности, что является минимальным уровнем по меньшей мере за два года, пишет РБК со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Эквифакс». Весь объем розничного кредитного портфеля бюро оценивает в 12,55 трлн рублей.

Как следует из статистики «Эквифакса», которая доступна с мая 2019 года, до этого наиболее низкая доля просроченной задолженности фиксировалась в декабре 2019 года (7,25%). С началом пандемии она начала расти и достигла пикового значения в августе 2020 года (8,2%), после чего пошла на спад.

Также тренд на снижение просроченной задолженности, хотя и менее резкое, фиксирует Банк России, публикующий более полные данные, но с задержкой. Доля просрочки, по данным регулятора, сократилась с начала года с 4,65% до 4,47% по итогам мая, что соответствует допандемийным уровням. В абсолютном выражении объем просроченных кредитов вырос на 60 млрд рублей за пять месяцев.

Сокращение доли «плохих» кредитов объясняется наращиванием выдачи новых. «Новые выдачи, естественно, размывают и формально снижают долю просрочки, но такие искажения могут быть техническими, особенно учитывая то, что в целом долговая нагрузка населения растет и есть объективные негативные факторы, такие как инфляция и снижение реальных располагаемых доходов», — отмечает управляющий директор по валидации агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов. Из данных «Эквифакса» следует, что в абсолютном выражении с начала года портфель розничных кредитов вырос на 1,17 трлн рублей, в то время как объем просроченной задолженности подрос всего на 12 млрд рублей.

Ранее ЦБ отчитывался о ежемесячном приросте кредитов физлицам на 2,2% в марте — мае. При сохранении такой динамики портфель кредитов может вырасти на 20% в 2021 году, оценивала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. По данным Frank RG, в июне кредитование не замедлилось, наоборот, население заняло в банках 1,3 трлн рублей, почти повторив рекорд, который до этого был установлен в апреле. Главным драйвером стали кредиты наличными. «Снижение доли просроченных кредитов в розничном портфеле объясняется исключительно эффектом знаменателя — опережающим ростом выдач новых кредитов», — замечает старший кредитный эксперт Moody's Ольга Ульянова.

Генеральный директор «Эквифакса» Олег Лагуткин уверен, что снижение доли просроченной задолженности связано не только с высокими темпами роста портфелей, но и с продажей долгов кредиторами. «В июне объем дефолтной задолженности сократился сразу на 3%, что явилось следствием ее списания кредиторами», — уточнил он.