Страховые компании составили список самых популярных схем мошенничества с автомобилями и поделились способами борьбы с ними. Опрос провели эксперты по расследованиям в области страхового мошенничества группы компаний IBA Group.



В последнее время участились случаи страхования автомобилей такси под видом обычных. В итоге машины страхуют без использования повышенного коэффициента, что влечет существенный недобор страховых взносов. Также практикуются случаи подставных ДТП, когда на автомобиль перевешивают уже поврежденные детали кузова, которые якобы пострадали во время аварии.

Специалисты фиксируют ситуации, когда аварии «случайным» образом происходят в день заключения договора. Службы безопасности часто расследуют умышленное повреждение автомобиля владельцем или лицами, с которыми он находится в сговоре. Мошенники практикуют двойные выплаты по одному и тому же ДТП, а еще скрывают истинное время, когда произошло дорожно-транспортное происшествие.

Опрос также показал: почти все компании расследуют подозрительные случаи «вручную» силами собственных специалистов по безопасности. В качестве источников информации используются корпоративные базы данных, внешние источники и личные связи. Информация анализируется путем ручного составления табличек, документов и схем.

Как отмечают 60% респондентов, на анализ одного кейса может уходить одна-две недели. При этом 25% компаний пояснили, что срок расследования зависит от ситуации и может длиться вплоть до месяца.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

