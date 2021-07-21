Банк России установил официальные курсы валют на 22 июля.

Курс доллара вырос менее чем на 1 копейку, составив 74,4947 рубля (74,491 рубля на 21 июля). Курс евро снизился на 17,44 копейки, до 87,5983 рубля (87,7727 рубля на 21 июля).

На биржевых торгах наблюдается положительная для рубля динамика. На 13:46 мск курс доллара расчетами «завтра» составляет 74,3 рубля (минус 7 копеек к уровню закрытия торгов вторника), курс евро — 87,49 рубля (минус 12 копеек).

Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 74,25—74,57 рубля за доллар и 87,43—87,72 рубля за евро.

Анна КОМАРОВА