Минфин России на аукционе в среду, 21 июля, разместил облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26239RMFS с датой погашения 23 июля 2031 года. Размещенный объем выпуска составил 20 млрд рублей, говорится в сообщении ведомства. Объем спроса составил 58,071 млрд рублей.

Цена отсечения составила 97,921% от номинала, средневзвешенная цена — 97,9311% от номинала. Доходность по цене отсечения — 7,32% годовых.

Зоя ВАСЮТЧЕНКО