Дочерняя компания СберБанка «Сбербанк страхование» вышла на рынок добровольного медицинского страхования. В партнерстве с «Ингосстрахом» компания предложила клиентам-физлицам программу «Ваш ДМС», сообщили «Сбер» и сами участники проекта.

Программу «Ваш ДМС» можно быстро оформить в мобильном приложении «СберБанк Онлайн» или на сайте «Сбербанк страхования». Предварительное медицинское анкетирование при оформлении договора не требуется.

Программа включает несколько пакетов услуг на выбор клиента. «В базовый пакет входит широкий перечень услуг амбулаторно-поликлинической помощи: врачебные консультации терапевта и узких специалистов, инструментальные и лабораторные исследования, в том числе ПЦР-диагностика, физиотерапия и массаж, а также помощь на дому. Стандартный пакет дополнен возможностями вызова скорой помощи и стационарного лечения. В расширенный пакет, помимо всего вышеперечисленного, включена стоматология», — поясняется в релизе.

Страховая сумма, на которую клиенту может быть оказана медпомощь, составляет от 2 млн до 6 млн рублей в зависимости от выбранного пакета.

Клиентам доступно более 5 тыс. частных и государственных лечебных учреждений в 83 субъектах РФ. Застраховать можно как детей (с момента рождения), так и взрослых (до 69 лет). Стоимость полиса зависит от региона и выбранного пакета.

Программа «Ваш ДМС» предусматривает сооплату клиентом 20% стоимости поликлинических и стоматологических услуг после получения медпомощи, что, как отмечают в «Сбере», обеспечивает оптимальное соотношение объема медицинских услуг и стоимости программы. Сооплата осуществляется с банковской карты клиента, указанной им при регистрации в личном кабинете. На стационарное лечение и услуги скорой помощи сооплата не распространяется: эти виды медицинской помощи полностью оплачивают страховые компании.



«СК «Сбербанк страхование» последовательно выходит в сегменты рынка, на которых ранее не присутствовала. Компания уже предложила клиентам-физлицам страхование автокаско и до конца года запустит собственное ОСАГО. Сегодня мы объявляем о выходе в добровольное медицинское страхование — второй по объему сегмент рынка рискового некредитного страхования. Основные преимущества программы «Ваш ДМС» для клиентов — высокая доступность по стоимости, географии, объему покрываемых услуг и возрасту застрахованных, а также быстрое онлайн-оформление полиса без предварительного медицинского анкетирования. Вскоре заключить договор ДМС в «Сбере» станет еще проще и удобнее: в ближайшие месяцы в дополнение к онлайн-каналу мы начнем оформлять полисы ДМС и в отделениях СберБанка», — комментирует старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» СберБанка Наталья Алымова.

Ася ШАЛИМОВА