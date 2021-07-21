Рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило Московскому Кредитному Банку (МКБ) долгосрочный кредитный рейтинг эмитента с «ВВ-» до «ВВ», сообщается в релизе агентства. Прогноз изменения рейтинга — «стабильный».

«МКБ продемонстрировал устойчивость бизнеса в условиях нестабильной рыночной ситуации, о чем свидетельствуют его показатели потерь по кредитам и показатели качества активов. Доля проблемных кредитов МКБ (с характеристиками, соответствующими стадии 3, и приобретенных либо созданных кредитно-обесцененных активов согласно определениям МСФО 9), стабилизировалась на уровне около 5% совокупного кредитного портфеля по состоянию на 31 марта 2021 года (в сравнении с 5,1%, по данным на март 2020 года), что является одним из самых низких показателей в российской банковской системе», — говорится в сообщении.

Агентство указывает, что в I квартале 2021 года чистая прибыль банка составила 8,3 млрд рублей в сравнении с 5,1 млрд рублей за тот же период 2020 года. В 2020 году банк продемонстрировал хорошую способность генерировать прибыль в нестабильных рыночных условиях, отразив в отчетности чистую прибыль в размере 30 млрд рублей (в сравнении с 12 млрд рублей в 2019 году) и один из лучших показателей эффективности в секторе (отношение «непроцентные расходы / операционные доходы» составило 28% в 2020 году, средний коэффициент рентабельности собственного капитала — около 15% в 2017—2020 годах).

В агентстве отмечают, что рейтинг МКБ отражает базовый уровень рейтинга коммерческого банка, ведущего операционную деятельность в России («bb-»), оценку характеристик собственной кредитоспособности (stand-alone credit profile — SACP) на уровне «bb-» и включает одну дополнительную ступень относительно оценки SACP в связи с «умеренной» значимостью банка для банковского сектора РФ. Системная значимость банка обусловлена его значительной долей на рынке кредитов и депозитов (особенно в Московском регионе), что, в свою очередь, определяет «умеренную» вероятность предоставления банку экстраординарной государственной поддержки в случае необходимости. Оценка собственных показателей банка отражает высокую узнаваемость его бренда и наличие устойчивой клиентской базы в Москве и Московской области. В рейтинге также учитывается его способность привлекать средства с рынков капитала и способность основного акционера оказывать поддержку банку в случае необходимости. В настоящее время мажоритарному акционеру банка, российскому бизнесмену Роману Авдееву, через холдинговую компанию «Россиум» принадлежит 56,1% акций МКБ.

«Стабильный» прогноз отражает ожидания аналитиков, что, несмотря на сложные условия ведения операционной деятельности в России, МКБ сможет поддерживать в ближайшие 12—18 месяцев адекватную капитализацию и качество активов, сопоставимое со средними показателями по сектору.

«Мы можем предпринять негативное рейтинговое действие в случае повышения волатильности депозитов клиентов, представляющего риск для профиля фондирования МКБ. Давление также может быть вызвано негативными тенденциями в отношении качества активов или достаточности капитала вследствие более высокого, чем ожидалось, роста кредитного портфеля», — пишут аналитики.

Также в агентстве считают маловероятным позитивное рейтинговое действие в отношении МКБ в ближайшие 12 месяцев, учитывая риски, связанные со все еще высокой долей кредитов на балансе и высокой концентрацией профиля фондирования.

Анна КОМАРОВА