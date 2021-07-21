«Справедливая Россия — За правду» предлагает снизить налог на добавленную стоимость на базовые продукты питания с 10% до 5% для исключения роста цен в магазинах, заявил на пресс-конференции в Симферополе председатель партии Сергей Миронов.

«Мы предлагаем: давайте снизим (НДС) на продукты… На продукты НДС 10%. Мы предлагаем снизить до 5%», — сказал Миронов, отметив, что продуктовая инфляция в стране, по его расчетам, составляет не менее 20%.

Также Миронов предложил ввести торговую наценку в магазинах и супермаркетах на основные продукты питания (28 позиций) не более 15% от оптовой закупочной цены. Председатель партии также предложил перечислять на карты «Мир» малоимущим гражданам ежемесячно около 12 тыс. рублей, которые можно потратить только на продукты.

Ставка НДС в 10% в России применяется в отношении базовых продуктов, в перечень которых входят, в частности, мясо и мясопродукты, молоко, молочные продукты, рыба и морепродукты (кроме деликатесов), сахар, соль, хлеб, крупы, мука, макаронные изделия, фрукты и овощи.