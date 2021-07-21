В проект «Электронная ипотека за один день» уже вовлечены 72 региона России. По информации на сайте Росреестра, об этом сообщила в ходе третьего заседания межрегиональной рабочей группы по цифровой трансформации ведомства заместитель руководителя Росреестра Елена Мартынова.

«Регистрация ипотечных сделок находится на особом контроле у руководителя ведомства. Во взаимодействии с кредитными организациями мы реализуем проект, который позволяет людям получать право собственности на недвижимость практически на следующий день после обращения в банк. В апреле 2021 года в проекте участвовали 26 регионов, сейчас в него вовлечены уже 72 региона», — рассказала она.



По словам Мартыновой, до конца 2021 года услуга будет доступна во всех 85 субъектах РФ. «Для нас важно обеспечить максимальный переход на электронный формат оказания услуг — для граждан это значительно удобнее и быстрее», — подчеркнула замглавы Росреестра.

Ася ШАЛИМОВА