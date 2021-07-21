Вопрос с подорожанием базовых продуктов в настоящее время стоит «особо остро». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции, передает ТАСС.

«И отдельная тема, та, о которой мы многократно говорили, к которой мы многократно возвращались по разным поводам и по разным номенклатурам. Я имею в виду ситуацию с ценами на основные товары, в том числе, прежде всего, на продукты питания. Особо остро стоит сегодня вопрос с подорожанием базовых продуктов: овощей, так называемого борщевого набора, мы недавно об этом говорили. Просил бы доложить о ситуации в этой сфере», — сказал Путин.

Путин заявил, что российские власти должны активно мониторить ситуацию с ценами на продукты в торговых сетях, расширять доступ сельхозпроизводителей к точкам продажи.

На мероприятии вице-премьер Виктория Абрамченко рассказала о сильном росте цен на овощи в России. Она напомнила, что в этом году цены на картофель выросли на 64%, на морковь — на 86%, на капусту — на 43%, на лук — на 15%.

Заслушав ее доклад, глава государства поинтересовался: «У вас с Федеральной антимонопольной службой налажен контакт нормальный?»

«Нужно, чтобы они активнее мониторили ситуацию в торговых сетях», — подчеркнул президент.

В Союзе потребителей спрогнозировали рост цен на основные продукты питания Председатель Союза потребителей России Петр Шелищ ожидает роста цен на основные продукты питания. Об этом он заявил в интервью изданию «Вечерняя Москва», передает ТАСС.

«Совместная работа правительства, регионов и партии «Единая Россия» позволит к сентябрю существенно улучшить ситуацию с ценами на овощи», — сказала Абрамченко.

Она отметила, что правительство и «Единая Россия» приступили к работе по обеспечению доступа отечественных сельхозпроизводителей на полки как крупных торговых сетей, так и организаций малых форм торговли. «Сейчас в ряде регионов аграрии уже приступили к сбору овощей. Нужно, чтобы ранние отечественные овощи максимально быстро и без посредников поступали в продажу. Так мы быстро насытим рынок своими овощами и обеспечим снижение цен. Нужно соединить сельхозтоваропроизводителей, торговые сети и максимально широко использовать форматы нестационарной торговли. Такую работу мы начали вместе с партией «Единая Россия», — сообщила вице-премьер.

По ее словам, торговые сети подтвердили готовность оперативно отражать на полках магазинов снижение закупочных цен на овощи.

Президент согласился с инициативами Абрамченко и заметил, что руководители регионов и Минпромторг РФ должны активно подключиться к этой работе. «Должны создавать условия для прямого доступа сельхозпроизводителей до торговых точек, до торговых мест», — отметил Путин.

По словам президента, это может быть сделано в формате ярмарок или по-другому, но такую работу нужно вести активнее.

Абрамченко также подчеркнула, что принятые правительством меры для стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло позволили сдержать рост цен на эти продукты, а также сохранить необходимые объемы производства.

В декабре 2020 года Минпромторг, Минсельхоз, крупнейшие российские ретейлеры и производители продовольствия подписали соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Соглашения действовали с 20 декабря 2020 года изначально до 1 апреля 2021-го. Согласно им, отпускные цены на заводах должны быть на сахар не выше 36 рублей за 1 кг, на подсолнечное масло — не выше 95 рублей за 1 л. В рознице цены должны быть на сахар не более 46 рублей, на масло — не более 110 рублей. 30 марта правительство продлило соглашения о стабилизации цен на сахарный песок до 1 июня 2021 года, на подсолнечное масло — до 1 октября 2021 года.

Абрамченко отметила, что правительство продолжает следить за ценами на сахар, несмотря на прекращение действия соглашения о стабилизации цен на этот продукт. По ее словам, цены на сахар остаются стабильными.



Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские власти сформировали механизмы сдерживания цен на продукты, в целом по стране они действуют, хотя и не могут застраховать от скачков в отдельных магазинах. Он обратил внимание на то, что Путину постоянно докладывают о результатах мониторинга в этой сфере.