Рубль укрепил позиции к доллару и евро по итогам основной валютной сессии в среду, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск составил 73,94 рубля, что на 43 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на 18:59 стоил 87,24 рубля (минус 36 копеек).



В ходе сессии было проведено 34,7 тыс. сделок с долларом на 2 млрд долларов и 5,7 тыс. сделок с евро на 405 млн евро. Курсовые диапазоны равнялись 73,9—74,57 рубля за доллар и 87,18—87,72 рубля за евро.

«В течение дня национальная валюта восстанавливалась после снижения в понедельник, когда масштабная распродажа вызвала ослабление курсов валют развивающихся стран, в том числе и России. Причиной стало [тогда] решение стран ОПЕК+ о наращивании добычи энергоносителей и упавшие нефтяные котировки», — комментирует аналитик УК «Альфа-Капитал» Денис Бадьянов.

По его словам, «в краткосрочной перспективе рубль будет торговаться на уровне 74,1—75,2 в паре с долларом и в диапазоне 87,2—88,6 в паре с европейской валютой».

Ася ШАЛИМОВА

