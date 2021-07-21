Минэкономразвития РФ предлагает давать гранты субъектам МСП в связи с приостановками в деятельности из-за введения на отдельных территориях дополнительных более жестких антиковидных мер. Об этом сообщил глава МЭР Максим Решетников на совещании с членами правительства, которое в режиме видеоконференции провел президент РФ Владимир Путин, передает ТАСС.

«Ситуация с COVID-19 от региона к региону неоднородная, и может возникнуть необходимость введения на отдельных территориях дополнительных более жестких ограничений, которые связаны с уже прямым приостановлением деятельности бизнеса на какой-то срок. Важно, чтобы на период таких краткосрочных ограничений предприниматели, деятельность которых ограничена, получили государственную поддержку. Предлагаем для таких случаев предусмотреть предоставление краткосрочных безвозмездных грантов субъектам малого и среднего бизнеса, деятельность которых будет приостановлена из-за этих временных региональных ограничений», — сказал министр.

Также в рамках этой меры он предложил приравнять к МСП социально ориентированные некоммерческие организации. «Предлагаем также приравнять к МСП и социально ориентированные некоммерческие организации, которым мы так же, как и МСП, помогали в прошлом году, то есть полностью эту практику сохранить», — добавил Решетников.



Министр отметил, что двух недель ограничений, как правило, достаточно для стабилизации ситуации с заболеваемостью. «Поэтому размер гранта предлагаем рассчитывать исходя из половины минимального размера оплаты труда на каждого сотрудника на две недели ограничений. Если сроки ограничений будут продлены, то размер гранта будет увеличиваться пропорционально — вплоть до одного МРОТ на сотрудника», — подчеркнул он.