В России зафиксирована недельная дефляция: за семидневный период, завершившийся 19 июня, потребительские цены снизились на 0,01%, свидетельствуют данные Росстата. С начала месяца цены выросли на 0,38%, с начала года — на 4,59%.

«За период с 13 по 19 июля 2021 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 99,99%, с начала июля — 100,38%, с начала года — 104,59% (справочно: июль 2020 года — 100,35%, с начала года — 102,99%)», — говорится в сообщении.

ТАСС в заметке на эту тему обращает внимание на то, что недельная дефляция зафиксирована впервые с сентября 2020 года.

Минэкономразвития в материале «О текущей ценовой ситуации» указывает, что неделей ранее инфляция составила 0,06%. В годовом выражении инфляция замедлилась до 6,5% по состоянию на 19 июля с 6,56% на 12 июля.

«Основное сдерживающее влияние продолжает оказывать ускорившееся снижение цен на плодоовощную продукцию и сохраняющаяся дефляция в сфере услуг. Динамика цен на продукты питания, за исключением плодоовощной продукции, в целом сохраняется стабильной. В секторе непродовольственных товаров инфляция замедляется вторую неделю подряд», — пишет МЭР.

В материале министерства уточняется, что цены на продовольственные товары снижаются на 0,1% в недельном выражении третью неделю подряд при сезонном удешевлении плодоовощной продукции (минус 2,1% неделя к неделе после минус 1,3% неделей ранее). Без учета плодоовощной продукции темпы роста в сегменте продовольственных товаров незначительно выросли: до 0,16% с 0,12% неделей ранее. Непродовольственная инфляция за неделю с 13 по 19 июля замедлилась до 0,15% с 0,27% неделей ранее. Основной вклад внесло замедление темпов роста цен на легковые автомобили. При этом темпы роста цен на стройматериалы сохранились на повышенном уровне прошлой недели (2,7% после 2,6%).



В сфере туристических и регулируемых услуг дефляция сохранилась на уровне прошлой недели (минус 0,1%) при продолжающемся снижении цен на услуги зарубежного туризма (минус 4,2% после минус 2,8% неделей ранее). Рост цен на регулируемые услуги незначительно ускорился, что является типичным для июля, так как индексация тарифов происходит не одномоментно по всем регионам.

Росстат также представил данные об индексе цен производителей промышленных товаров за июнь 2021 года. Так, цены производителей промышленных товаров выросли за месяц на 2,9%, с начала года — на 19,9%.

Ася ШАЛИМОВА