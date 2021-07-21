Мосгорсуд признал законным арест бывшего заместителя председателя ЦБ РФ Константина Корищенко, задержанного в рамках уголовного дела о растрате 3,2 млрд рублей средств Инвестбанка, который он возглавлял в 2012 году. Как уточнили ТАСС в пресс-службе суда, постановление об аресте вступило в силу.

«Московский городской суд рассмотрел апелляционные жалобы на постановление Тверского районного суда Москвы от 18 июня 2021 года, которым Корищенко К. Н. заключен под стражу до 16 августа 2021 года. Суд апелляционной инстанции оставил постановление районного суда без изменения, жалобы — без удовлетворения», — сообщил собеседник агентства.

Обвиняемый в растрате 3,2 млрд рублей средств Инвестбанка финансист Корищенко обжаловал арест Бывший заместитель председателя ЦБ РФ Константин Корищенко, ныне завкафедрой в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, задержанный в рамках уголовного дела о растрате 3,2 млрд рублей средств Инвестбанка, который он возглавлял в 2012 году, обжаловал арест. Как уточнили ТАСС в Тверском районном суде Москвы, избравшем обвиняемому меру пресечения, апелляционную жалобу подал и бизнесмен Максим Пальчун, который также является фигурантом этого дела.

Фигурантом этого дела является также бизнесмен Максим Пальчун. Он вместе с Корищенко был задержан в середине июня. Обоим предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере). 18 июня Тверской райсуд Москвы санкционировал их арест до 16 августа.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, они являются фигурантами уголовного дела о растрате порядка 3,2 млрд рублей средств Инвестбанка. Санкция статьи, вменяемой фигурантам, предусматривает до десяти лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей. Дело расследует следственный департамент МВД России.



Корищенко с 2002 по 2008 год занимал пост заместителя председателя Центрального банка России, позже возглавлял Инвестбанк. В настоящее время занимает должность заведующего кафедрой в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. Проректор РАНХиГС Иван Федотов заявил ТАСС, что задержание Корищенко не связано с его текущей работой в вузе.