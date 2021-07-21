В России с 15 июня по 15 июля прошли учения по обеспечению устойчивого, безопасного и целостного функционирования Интернета, сообщает информагентство РБК со ссылкой на имеющуюся у него копию материалов рабочей группы «Информационная безопасность» при АНО «Цифровая экономика» (отвечает за реализацию одноименной национальной программы). Подлинность материалов подтвердили несколько участников рабочей группы.

В документах не указано, чему были посвящены учения и чем они закончились. Лишь отмечается, что подготовить и согласовать отчетные материалы планируется до 31 августа. Источник РБК на телекоммуникационном рынке сообщил, что «в учениях принимали участие все операторы «большой четверки», а также «Ростелеком», «Транстелеком» и «ЭР-Телеком Холдинг». «Цель учений — определить возможность работы Рунета в случае внешних искажений, блокировок и других угроз. Официальные итоги еще не подведены, предварительно учения признаны успешными», — рассказал собеседник РБК. По словам еще одного источника, «тестировалась возможность физического отключения российской части Интернета».

Представитель Роскомнадзора, куда запрос РБК переадресовали из Минцифры, не подтвердил и не опроверг информацию, но сообщил, что «в соответствии с законодательством учения проводятся ежегодно, [они] направлены на повышение целостности, устойчивости и безопасности инфраструктуры российского сегмента сети Интернет». Представители «Ростелекома», МТС, «МегаФона», «ВымпелКома» (бренд «Билайн»), «ЭР-Телеком Холдинга» и «Транстелекома» отказались от комментариев.

Осенью 2019 года был принят так называемый закон о суверенном Рунете, который предназначен для защиты российского сегмента Интернета от угроз извне. Согласно закону, на сетях всех операторов страны должно быть установлено специальное оборудование, через которое Роскомнадзор сможет управлять маршрутизацией трафика в случае необходимости. С помощью этого же оборудования Роскомнадзор блокирует доступ к запрещенному в России контенту, а с недавнего времени замедляет скорость работы сайтов отдельных компаний. Среди прочего закон «о суверенном Рунете» предписывает владельцам сетей связи, интернет-компаниям и другим игрокам рынка принимать участие в учениях по целостности и устойчивости функционирования Интернета к негативным внешним воздействиям на территории России не реже одного раза в год.



В конце декабря 2019 года в Москве, Ростове, Владимире и еще ряде городов страны прошли последние публично известные учения. Как заявлял представитель Минцифры, на них отрабатывалась безопасность абонентов сотовой связи, включая защиту персональных данных и возможность перехвата трафика и СМС, раскрытия сведений об их местонахождении. Кроме того, тестировались риски и уязвимости «умных» устройств на объектах критической информационной инфраструктуры (к ним относятся сети связи и IT-оборудования компаний энергетической, финансовой и ряда других отраслей). Те учения показали, что «в целом и органы власти, и операторы связи готовы эффективно реагировать на возникающие риски и угрозы, обеспечить устойчивое функционирование Интернета и сети электросвязи на территории России», говорил представитель Минцифры. В 2020 году учения не состоялись из-за эпидемиологической ситуации.

