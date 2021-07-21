SWIFT запускает сервис, который позволит банкам проверять реквизиты счета получателя платежа перед отправкой международного перевода и устранит основную причину задержек при проведении трансграничных трансакций. Новый сервис предварительной валидации платежей — ключевой элемент стратегии SWIFT по развитию системы проведения мгновенных бесшовных трансакций по всему миру, отмечается в сообщении внешней пресс-службы организации.

Там подчеркивается, что большинство трансграничных платежей сегодня осуществляются без каких-либо проблем. «Однако часть платежей по-прежнему проводятся с задержками или не доставляются получателю. Основная причина возникновения сбоев в этих случаях связана в первую очередь с некорректной информацией о получателе платежа — от неправильного написания имени до переставленных цифр в номере счета. Поскольку такие ошибки зачастую обнаруживаются на финальной стадии проведения платежа, решение проблемы обычно занимает много времени и влечет за собой значительные издержки. Сервис предварительной валидации платежей SWIFT решает эту проблему и позволяет банку-отправителю подтвердить реквизиты счета с банком-получателем с помощью API в самом начале проведения трансакции. Это помогает сразу найти любые несоответствия в предоставленных данных или реквизитах счета», — поясняется в релизе.

Подобная проверка уже осуществляется при проведении внутренних платежей на некоторых рынках. SWIFT планирует развитие сервиса в будущем, чтобы сделать его доступным для 11 тыс. финансовых учреждений и 4 млрд счетов в 200 странах.

Уточняется, что разработка сервиса предварительной валидации платежей велась в тесном сотрудничестве с финансовыми учреждениями. Ряд крупных глобальных банков уже заявили о желании использовать его при проведении трансакций. SWIFT планирует продолжить работу по совершенствованию сервиса в ближайшие месяцы. На основе данных, полученных в результате анализа миллионов трансакций, SWIFT проведет дополнительное тестирование сервиса в ближайшие месяцы для более точного прогнозирования ошибок, которые могут возникнуть в процессе проведения платежей на начальном этапе.

«В течение следующих двух лет SWIFT продолжит работу по трансформации своей платформы с целью проведения мгновенных бесшовных платежей в любой точке мира. Система обеспечит дальнейшее повышение эффективности сквозных платежей, снижение общих издержек и предоставит новые возможности финансовым учреждениям для развития клиентского сервиса», — отмечается в сообщении.



По информации SWIFT, предварительная валидация платежей — один из множества сервисов для включения в первую версию платформы, запуск которой запланирован на ноябрь 2022 года.

Ася ШАЛИМОВА