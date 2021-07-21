Трафик фиксированного Интернета в 2020 году вырос на 35%, поставив абсолютный рекорд за последние пять лет (62 эксабайта). Такие данные представил Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ «Высшая школа экономики».

В самом начале пандемии (во II квартале 2020 года) трафик вырос на 34,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Объем данных, переданных по проводным каналам связи за I квартал 2021-го, составил 18,4 эксабайта (на 42,6% больше, чем за аналогичный период 2020-го).

Мобильный трафик в 2020 году вырос на 47% относительно 2019 года (22,6 эксабайта); во время самого строгого локдауна (II квартал 2020-го) он увеличился на 51,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За первые три месяца 2021 года рост мобильного трафика составил 34,5% по сравнению с январем — мартом 2020-го.

«В последние годы происходит насыщение телеком-рынка. Число абонентов фиксированного широкополосного доступа к Интернету в России составило 23 единицы на 100 человек населения по итогам 2020 года (плюс 3,7% по сравнению с 2019 годом). В лидирующих по этому показателю Швейцарии (47,6 единицы), Франции (44,6 единицы), Дании (44,2 единицы) темпы прироста абонентов фиксированного ШПД в 2020 году держались в пределах 1,7%», — отмечается в обзоре.

Число абонентов мобильного ШПД на 100 человек населения в России по итогам 2020 года составило 99,6 единицы (плюс 3,3% по сравнению с 2019 годом). Несмотря на устойчивый рост индикатора, в 2020 году динамика оказалась самой низкой за последнее десятилетие. Среди причин: закрытие розничных салонов связи во время карантина, отказ абонентов от использования дополнительных сим-карт и практически нулевое подключение иностранных граждан из-за закрытых границ, указывают эксперты ВШЭ.

В 2020 году доля абонентов высокоскоростного Интернета (более 100 Мбит/с) выросла на 8,3 процентного пункта по сравнению с предыдущим годом и впервые превысила долю пользователей, подключающихся к Сети на скорости 10—100 Мбит/с (42,2% против 39,8%).



Тарифы на фиксированный Интернет в первый год пандемии сохранились на уровне 2019 года (552,88 рубля в месяц по состоянию на декабрь-2020). Стоимость пакета услуг мобильной связи в декабре 2020 года выросла на 12,5% к декабрю 2019-го (388,86 рубля в месяц); годом ранее рост был более чем вдвое больше (плюс 27,9%). В I квартале 2021 года услуги мобильной связи в среднем подешевели на 0,5%; стоимость фиксированного Интернета выросла на 1,7% к декабрю 2020 года, сообщается в обзоре.

Ася ШАЛИМОВА