СК «Росгосстрах Жизнь» обновляет линейку продуктов инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) для клиентов банка «Зенит», сообщает пресс-служба страховщика. В частности, стартовали продажи ИСЖ «Драйвер Стандат» со стратегией «Всемирные телекомы», которая поможет заработать на тренде онлайн-трансформации общества, который стал особенно актуальным в пандемию.



«Стратегия «Всемирные телекомы» включает в себя акции компаний с потенциалом к росту на фоне онлайн-трансформации общества и распространения сетей 5G. Все это приведет к увеличению количества используемых человеком электронных устройств и требует очень хорошего интернет-соединения. Потому в корзине стратегии бумаги Qualcomm, Lenovo group, Tele2, Telefonica», — говорится в релизе.

Как поясняют в компании, это купонная стратегия, базирующаяся на принципе Worst of с барьером и функцией «Memory». «Главное ее преимущество в том, что условия начисления и размер доходности известен на момент оформления договора страхования, а сам доход выплачивается ежегодно (если на дату наблюдения все акции в корзине выше установленного барьера). Функция «Memory» позволяет получить инвестиционный купон за период, в котором условие выплаты купона не было выполнено», — уточнил страховщик.

Срок договора — пять лет, валюта — рубли, ставка купона — 11,6%.

По ИСЖ «Драйвер Стандарт» со стратегией «Всемирные телекомы» предусмотрена возможность получения налогового вычета в размере 13%, возврат 100% вложенных средств в конце программы, а также юридические преференции и возврат уплаченных взносов в случае ухода из жизни.