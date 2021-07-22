Рубль не меняется к доллару и уступает евро в ходе утренних торгов на Московской бирже в четверг, свидетельствуют данные торговой площадки.

На 8:00 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 74,015 рубля, не изменившись к уровню закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент времени стоил 87,2975 рубля (плюс 5,75 копейки).

Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 73,96—74,03 рубля за доллар и 87,245—87,3475 рубля за евро.

С 1 марта этого года валютные торги на Московской бирже начинаются с 7:00 вместо 10:00.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

