Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что число отказов в выплате 10 тыс. рублей на детей школьного возраста составляет менее 1%. По словам министра, 99,6% этих заявлений на выплату поступили в электронном виде.

«Сервис предзаполнения заявлений существенно снизил процент ошибок. И, соответственно, количество отказов в выплате. Они сегодня составляют менее 1%», — сказал Котяков на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.



Министр отметил, что при самостоятельном заполнении человек, допустивший неточности, может повторно обратиться за выплатой до 1 ноября.

Глава Минтруда заявил, что родители подали уже более 11 млн заявлений на выплату к 1 сентября на 15,5 млн детей. Министр отметил, что 99,6% этих заявлений поступили в электронном виде, только 45 тыс. заявлений поданы в клиентские службы Пенсионного фонда России.



«На текущий день Пенсионный фонд уже проверил и одобрил более 10 миллионов заявлений на 14 миллионов 200 тысяч детей», — сказал он.

Путин выразил надежду, что работа по выплатам 10 тыс. рублей на детей школьного возраста будет доведена до конца. «Надеюсь, что эта работа будет доведена до конца так, как это было сделано по предыдущим нашим мероприятиям подобного рода», — заявил он, комментируя выступление главы Минтруда.

Претендовать на выплату могут семьи с детьми от шести до 18 лет. При этом шесть лет должно наступить до 1 сентября 2021 года, а 18 лет — не раньше даты выхода указа. Также выплату могут получить семьи с детьми с ограниченными возможностями здоровья от 18 до 23 лет, если ребенок продолжает обучение по общеобразовательным программам.

